Libya'daki sel felaketine Türkiye'den yardım eli! MSB: İlk uçak harekete geçti

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle Libya'da sel felaketi meydana geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, sadece Derne kentinde ölenlerin sayısının 2 binden fazla olduğunu dile getirdi. Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Arama-kurtarma ekiplerini Libya’ya taşıyacak üç adet nakliye uçağımızdan ilki, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan bölgeye hareket etti." ifadeleri kullanıldı.