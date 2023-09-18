Libya'daki felaket mayınların yerlerinin değişmesine neden oldu

Libya, sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışırken, bölgede bu kez de mayın tehdidi baş gösterdi. Yetkililer iç savaş nedeniyle yerleştirilen kara mayınlarının güçlü akıntılar nedeniyle yer değiştirmesinden endişe ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN