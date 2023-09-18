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Libya'daki felaket mayınların yerlerinin değişmesine neden oldu

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 13:46
Libya, sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışırken, bölgede bu kez de mayın tehdidi baş gösterdi. Yetkililer iç savaş nedeniyle yerleştirilen kara mayınlarının güçlü akıntılar nedeniyle yer değiştirmesinden endişe ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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