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Libya'da zarar gören Türk vatandaşı var mı? Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 13:15
Libya Ulusal Birlik Hükümeti sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Kayıp sayısı ise 10 binin üzerinde. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz A Haber'de son durumu anlattı.
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