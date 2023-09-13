Libya'da zarar gören Türk vatandaşı var mı? Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz A Haber'de yanıtladı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Kayıp sayısı ise 10 binin üzerinde. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz A Haber'de son durumu anlattı.

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