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Libya'da sel felaketi: 11 bin 300 ölü

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Giriş: 15.09.2023 19:29
Libya'nın doğusundaki sel felaketinde ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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