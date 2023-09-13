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Libya'da can kaybı 3 bini geçti! Derne'nin dörtte biri yok oldu

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 10:37
Libya'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi en çok derne kentinde yıkıma neden oldu. Vadinin denizle buluştuğu platoya kurulan şehrin dörtte biri yok oldu.
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