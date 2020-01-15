Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarrac Libya'ya geri döndü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es Sarrac, Rusya’nın başkenti Moskova'daki ve İstanbul’daki temaslarının ardından Libya'ya geri döndü.

Libya'da bir ateşkes anlaşması imzalanması için Hafter ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es Sarrac, Moskova'da ve sonrasında İstanbul'da yaptığı görüşmelerin ardından dün akşam Libya'ya döndü. Sarrac, havaalanında Libyalı yetkililerce karşılandı.

Libya'da cumartesiyi pazara bağlayan gece, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine taraflar arasında ateşkes kabul edilmişti.

Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk ve Rus heyetler Libya'daki taraflar ile görüşmüştü. UMH Başbakanı Fayiz es Serrac ateşkes anlaşması metnini imzalamış, Hafter ise süre isteyerek gece yarısı Moskova'dan anlaşmayı imzalamadan ayrılmıştı.

Öte yandan, dün Libya'da Temsilciler Meclisi Başkanı ve darbeci Hafter yanlısı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini" duyurmuştu.