09 Haziran 2023, Cuma
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LGBT terörüne çanak tuttular: ABD’de Rockefeller Center, BM üyesi ülkelerin yerine LGBT bayrağı astı
Küresel sermayeyi adeta esir alan LGBT terörü sürüyor. Sosyal medyanın her alanını saran, dijital platform içeriklerini adeta ele geçiren küresel LGBT terörü, ABD'de bir kez daha kendini gösterdi. ABD New York’ta bulunan Rockefeller Center, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin bayrağı yerine LGBT bayrağı astı.