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LGBT terörüne çanak tuttular: ABD’de Rockefeller Center, BM üyesi ülkelerin yerine LGBT bayrağı astı

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Giriş: 09.06.2023 12:23
Küresel sermayeyi adeta esir alan LGBT terörü sürüyor. Sosyal medyanın her alanını saran, dijital platform içeriklerini adeta ele geçiren küresel LGBT terörü, ABD'de bir kez daha kendini gösterdi. ABD New York’ta bulunan Rockefeller Center, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin bayrağı yerine LGBT bayrağı astı.
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LGBT terörüne çanak tuttular
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