Le Pen davasında kriz büyüyor! Yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından peş peşe gelişmeler

Fransa'daki Le Pen davasında kriz giderek büyüyor. Yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen'in davasında peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Önce savcıları tehdit etti, ardından Ekrem İmamoğlu davasını örnek göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük rakibini savunma konusunda tepkilerini dile getirdi. Le Pen'in bu tutumu, davadaki hukuki sürecin seyrini etkilerken, Türkiye'deki siyasi gündemde de yankı bulmaya devam ediyor. Le Pen'in tepkileri, siyasi arenada yeni tartışmalara yol açtı.

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