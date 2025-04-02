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Le Pen davasında kriz büyüyor! Yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından peş peşe gelişmeler

Le Pen davasında kriz büyüyor! Yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından peş peşe gelişmeler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 21:57
Fransa'daki Le Pen davasında kriz giderek büyüyor. Yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen'in davasında peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Önce savcıları tehdit etti, ardından Ekrem İmamoğlu davasını örnek göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük rakibini savunma konusunda tepkilerini dile getirdi. Le Pen'in bu tutumu, davadaki hukuki sürecin seyrini etkilerken, Türkiye'deki siyasi gündemde de yankı bulmaya devam ediyor. Le Pen'in tepkileri, siyasi arenada yeni tartışmalara yol açtı.
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Le Pen davasında kriz büyüyor! Yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından peş peşe gelişmeler
Le Pen davasında kriz büyüyor!
Le Pen davasında kriz büyüyor!
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