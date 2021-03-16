16 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Le Figaro yazarı Laurent Herble'dan AB'ye “Frexit” çıkışı! "Yetersiz ve işlevsiz..."

Le Figaro yazarı Laurent Herble'dan AB'ye “Frexit” çıkışı! "Yetersiz ve işlevsiz..."

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2021 12:20
Güncelleme:16.03.2021 12:22
Fransa’nın en çok okunan gazetelerinden Le Figaro yazarı Laurent Herble’ı, Covid-19 sürecinde Avrupa Birliği'nin (AB) yetersiz ve işlevsiz kaldığını ifade ederek, AB’nin korona virüs mücadelesini eleştirdi. Herble, İngiltere’nin AB’den ayrılışına atıfta bulunarak “Frexit” çıkışında bulundu.
AB'ye “Frexit” çıkışı! Yetersiz ve işlevsiz...
AB'ye “Frexit” çıkışı! "Yetersiz ve işlevsiz..."
Rus aşısı Avrupa’da üretilecek
Rus aşısı Avrupa’da üretilecek
Uçak otomobilin üzerine düştü
Uçak otomobilin üzerine düştü
O ülkelerden flaş aşı kararı!
O ülkelerden flaş aşı kararı!
Yunanistan’ın yeni savaş oyunu
Yunanistan’ın yeni savaş oyunu
Kudüs adımı ne anlama geliyor?
Kudüs adımı ne anlama geliyor?
Christchurch terör saldırısının 2. yıl dönümü
Christchurch terör saldırısının 2. yıl dönümü
Suriye'de her şey nasıl başladı?
Suriye'de her şey nasıl başladı?
3 milyona yakın insan engelli oldu
3 milyona yakın insan engelli oldu
Dehşet! Dakikalar içinde suya gömüldü
Dehşet! Dakikalar içinde suya gömüldü
Suriye'de iç savaşın 11. yılına girildi
Suriye'de iç savaşın 11. yılına girildi
Myanmar'daki protestolarda 38 ölü
Myanmar'daki protestolarda 38 ölü
Daha Fazla Video Göster