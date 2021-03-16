Le Figaro yazarı Laurent Herble'dan AB'ye “Frexit” çıkışı! "Yetersiz ve işlevsiz..."

Fransa’nın en çok okunan gazetelerinden Le Figaro yazarı Laurent Herble’ı, Covid-19 sürecinde Avrupa Birliği'nin (AB) yetersiz ve işlevsiz kaldığını ifade ederek, AB’nin korona virüs mücadelesini eleştirdi. Herble, İngiltere’nin AB’den ayrılışına atıfta bulunarak “Frexit” çıkışında bulundu.