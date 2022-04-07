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Lavrov: Ukrayna'nın dün sunduğu anlaşma taslağı kabul edilemez

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2022 17:06
Güncelleme:07.04.2022 17:06
Ukrayna, Rusya’ya bir anlaşma taslağı sundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bunun İstanbul hükümlerinden sapan bir teklif olduğunu söyledi. Detayları Moskova’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktaracak.
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