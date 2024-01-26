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Lahey soykırım davasında ne diyecek? Uluslararası Adalet Divanı'ndan hangi karar çıkacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 10:50
Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını bugün açıklayacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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