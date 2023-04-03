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Lafarge skandalı büyüyor! Fransız çimento devi ülkenin istihbaratını suçladı

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 14:23
Lafarge skandalı büyüyor. Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiğini kabul eden Fransız çimento devi Lafarge, ülkenin istihbaratını suçladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
A Haber o terör tünellerini görüntülemişti A HABER O TERÖR TÜNELLERİNİ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

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