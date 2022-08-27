27 Ağustos 2022, Cumartesi
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Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi
Azerbaycan’ın kontrolüne geçen Laçın şehrinde 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi. Ermeni güçler tarafından 18 Mayıs 1992’de işgal edilen Laçin şehrinin dün Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesinin ardından, şehirde ezan okutuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan askerleri tarafından askeri araçlardaki hoparlörlerle Laçin şehrinde ezan sesinin yükseldiği görüldü.