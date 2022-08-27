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Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi

AA
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Giriş: 27.08.2022 17:08
Azerbaycan’ın kontrolüne geçen Laçın şehrinde 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi. Ermeni güçler tarafından 18 Mayıs 1992’de işgal edilen Laçin şehrinin dün Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesinin ardından, şehirde ezan okutuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan askerleri tarafından askeri araçlardaki hoparlörlerle Laçin şehrinde ezan sesinin yükseldiği görüldü.
Laçın’da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi
Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi
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