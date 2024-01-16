Kuzey Kore’den hipersonik füze denemesi! Heyet Rusya’da…

Kuzey Kore Asya Pasifik coğrafyasında tansiyonu artıracak yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi. Bu kez son teknoloji hipersonik füze ateşlendi. Bu deneme ile birlikte dünyada sayılı sayıda ülkenin sahip olduğu hipersonik füze yarışında Kuzey Kore “ben de varım” demiş oldu.

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