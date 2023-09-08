08 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kuzey Kore’den gövde gösterisi! İlk taktik nükleer denizaltısı tanıtıldı

Kuzey Kore’den gövde gösterisi! İlk taktik nükleer denizaltısı tanıtıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2023 13:50
Kuzey Kore, ilk operasyonel "taktik nükleer saldırı denizaltısını" Kim Jong-Un'un katıldığı törenle denize indirdi. Törende konuşan Kuzey Kore lideri yeni denizaltının ülkenin temel sualtı saldırı araçlarından biri olacağını söylemesi dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Kore’den gövde gösterisi!
Kuzey Kore’den gövde gösterisi!
UFO’lar en çok nerelerde görüldü?
UFO’lar en çok nerelerde görüldü?
Bağış kutusundan insan kafatası çıktı
Bağış kutusundan insan kafatası çıktı
Pimi çekilmiş el bombasını atmayı unuttular
Pimi çekilmiş el bombasını atmayı unuttular
Tarihi anlaşmanın şartları belli oldu
Tarihi anlaşmanın şartları belli oldu
Nijer’deki Fransız birlikleri çekiliyor mu?
Nijer'deki Fransız birlikleri çekiliyor mu?
Rum kesiminde yabancı düşmanlığı!
Rum kesiminde yabancı düşmanlığı!
Fransa’da acil servis krizi büyüyor
Fransa'da acil servis krizi büyüyor
İngilizler yazdı! Türkiye’nin Afrika’daki varlığı
İngilizler yazdı! Türkiye'nin Afrika'daki varlığı
ABD ve Ermenistan’dan ortak tatbikat!
ABD ve Ermenistan'dan ortak tatbikat!
İHA saldırısı kamerada! Yerler bir oldu
İHA saldırısı kamerada! Yerler bir oldu
125 bin dolar değerindeki balıkları böyle yedi!
125 bin dolar değerindeki balıkları böyle yedi!
Daha Fazla Video Göster