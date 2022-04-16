Kuzey Kore'de 'sıra dışı' kutlama! Kurucu liderinin 110. doğum günü askeri geçit töreni olmadan kutlandı

Kuzey Kore, kurucu lider Kim Il-sung'un 110. yaş gününü, önceki yılların aksine askeri geçiş töreni olmadan kutladı. Silahlar ve füzelerle her fırsatta dünyaya gövde gösterisi yapmasıyla bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kararıyla bu kez törenlerde alışılmadık manzaralar yaşandı.