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Kuzey Kore'de 'sıra dışı' kutlama! Kurucu liderinin 110. doğum günü askeri geçit töreni olmadan kutlandı

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Giriş: 16.04.2022 17:19
Kuzey Kore, kurucu lider Kim Il-sung'un 110. yaş gününü, önceki yılların aksine askeri geçiş töreni olmadan kutladı. Silahlar ve füzelerle her fırsatta dünyaya gövde gösterisi yapmasıyla bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kararıyla bu kez törenlerde alışılmadık manzaralar yaşandı.
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