07 Kasım 2021, Pazar
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Kuzey Kore'de kan donduran uyarı: Halk açlıktan ölecek
Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'de sular durulmuyor. Son dönemde kıtlık krizi ile karşı karşıya kalan Kuzey Kore'de halkın yaklaşan kışla birlikte açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Kuzey Kore'yi yöneten Kim Jong-Un, on binlerce insan ve askeri tarlalara gönderip ülkedeki her bir pirinç tanesinin toplanmasını emretti.