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Kuzey Kore'de büyük kriz! Hepsini kapının önüne koydu

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Giriş: 01.07.2021 08:58
Dünyanın en sıra dışı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de krizler peş peşe geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un verdiği bir tepki itiraf niteliği taşırken, "kabiliyetsizlik" ve "pasif kalıp kendilerini korumaya çalışmakla" suçlanan yetkililer işlerinden oldu. Uzmanlar, yaşanan olayları Kim'in koronavirüs iddiasının yalan olduğuna işaret ettğini söyledi.
Kuzey Kore'de büyük kriz! Hepsini kapının önüne koydu
Kuzey Kore'de büyük kriz! Hepsini kapının önüne koydu
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