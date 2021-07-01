Kuzey Kore'de büyük kriz! Hepsini kapının önüne koydu

Dünyanın en sıra dışı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de krizler peş peşe geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un verdiği bir tepki itiraf niteliği taşırken, "kabiliyetsizlik" ve "pasif kalıp kendilerini korumaya çalışmakla" suçlanan yetkililer işlerinden oldu. Uzmanlar, yaşanan olayları Kim'in koronavirüs iddiasının yalan olduğuna işaret ettğini söyledi.