Kuzey Kore'de alarm! Sokaklar karış karış aranıyor | Bir kentte sokağa çıkmak yasak

Balistik füze faaliyetleri nedeniyle komşu ülkelerle gerilimi tırmandıran Kuzey Kore’de bir kent tamamen karantina altına alındı. Çin sınırında bulunan 200 bin nüfuslu Hyesan kentinde süresi belirsiz bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi.