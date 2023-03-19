19 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kuzey Kore sınır tanımıyor! 2 ülke ayağa kalktı: Kabul edilemez

Kuzey Kore sınır tanımıyor! 2 ülke ayağa kalktı: Kabul edilemez

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2023 12:19
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. Japonya Savunma Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı İno Toşiro, yaptığı açıklamada, denemeyi "tamamıyla kabul edilemez" olarak niteledi.
Kuzey Kore sınır tanımıyor!
Kuzey Kore sınır tanımıyor!
180 milyon dolarlık yok etme planı
180 milyon dolarlık yok etme planı
Çalmak istediği helikopteri düşürdü
Çalmak istediği helikopteri düşürdü
6,7 büyüklüğünde deprem
6,7 büyüklüğünde deprem
Türk bankaları sapasağlam
Türk bankaları sapasağlam
Yastık yorgan bile verilmedi! O hapishane dünya gündeminde
Yastık yorgan bile verilmedi! O hapishane dünya gündeminde
Paris çöplüğe döndü! Fare istilası
Paris çöplüğe döndü! Fare istilası
Körfez’de Tahran-Riyad yakınlaşması!
Körfez’de Tahran-Riyad yakınlaşması!
İsrail polisinden kanlı baskın!
İsrail polisinden kanlı baskın!
Dünya yeni bir krize mi giriyor?
Dünya yeni bir krize mi giriyor?
İşte ABD İHA’sının düştüğü anlar
İşte ABD İHA'sının düştüğü anlar
Kuzey Kore’den balistik hamlesi
Kuzey Kore'den balistik hamlesi
Daha Fazla Video Göster