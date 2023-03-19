19 Mart 2023, Pazar
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Kuzey Kore sınır tanımıyor! 2 ülke ayağa kalktı: Kabul edilemez
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. Japonya Savunma Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı İno Toşiro, yaptığı açıklamada, denemeyi "tamamıyla kabul edilemez" olarak niteledi.