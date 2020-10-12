Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ilk kez böyle göreceksiniz! Gözyaşları içinde özür diledi

Dünyanın en sıra dışı lideri olarak bilinen Kim Jong Un, iktidardaki İşçi Partisi'nin 75'nci kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamaları ile dünyayı şoke etti. Büyük askeri geçidin yapıldığı törende kürsüye çıkarak uzun bir konuşma yapan Kim Jong-un gözyaşlarına boğuldu. Kim, bir ara gözlüklerini çıkarak gözyaşlarını sildi ve yaşadıkları zorluklar nedeniyle halktan gözyaşları içinde özür diledi