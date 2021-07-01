Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan itiraf gibi adım

"Dünyanın en kapalı ülkesi" olarak bilinen Kuzey Kore'de, salgının başlangıcından bu yana tek bir Kovid-19 vakası bile teyit edilmemişti. Ancak Kuzey Kore lideri Kimm Jong-un'un yaptığı son konuşma itiraf niteliğindeydi. Kim Jong-un, sağlık yetkililerini "kabiliyetsizlikle" suçladı. Ardından da pek çoğunu görevden aldığını açıkladı.

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