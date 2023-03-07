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Kuzey Kore "gemileri yaktı"! Füze denemelerinin engellenmesini savaş ilanı sayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2023 11:40
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkesinin füze denemelerinin ABD tarafından engellenmesinin savaş ilanı sayılacağını bildirdi.
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