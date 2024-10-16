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Kuzey Kore askerleri Ukrayna'da mı?

Kuzey Kore askerleri Ukrayna'da mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 15:48
Kuzey Kore askerlerinin, Rusya'nın yanında Ukrayna savaşına dahil olduğuna ilişkin haberler günden güne artıyor. Peki Moskova'da ne konuşuluyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.
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