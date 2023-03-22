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Kuzey Kore ABD ile savaşa hazırlanıyor

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Giriş: 22.03.2023 08:46
Kore yarımadasında gerilim düşmüyor. Kuzey Kore devlet televizyonu, ABD ile savaşmak için 1 milyon 400 bin kişinin orduya yazıldığını duyurdu.
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