Kuze Kore askerleri Rusya cephesinde

Kuzey Kore askerleri Rusya'da Kursk cephesinde. NATO da bu durumu doğruladı. Artık gözler Putin'de. Cephede neler yaşanacak? Rusya ne doğrultuda kararlar verecek?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN