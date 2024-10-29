29 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
Kuze Kore askerleri Rusya cephesinde

Kuze Kore askerleri Rusya cephesinde

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2024 09:55
Kuzey Kore askerleri Rusya'da Kursk cephesinde. NATO da bu durumu doğruladı. Artık gözler Putin'de. Cephede neler yaşanacak? Rusya ne doğrultuda kararlar verecek?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuze Kore askerleri Rusya cephesinde
Kuze Kore askerleri Rusya cephesinde
Joe Biden başkanlık seçimi için oy verdi
Joe Biden başkanlık seçimi için oy verdi
Michiganlı Müslümanlar Trump dedi
Michiganlı Müslümanlar Trump dedi
TUSAŞ’taki saldırının arkasında CIA mi var?
TUSAŞ'taki saldırının arkasında CIA mi var?
Taraftarlardan örnek hareket!
Taraftarlardan örnek hareket!
Katil Netanyahu’ya protesto şoku!
Katil Netanyahu'ya protesto şoku!
Özbekistan sandık başında!
Özbekistan sandık başında!
Bulgaristan’da 3 yılda 7. seçim
Bulgaristan'da 3 yılda 7. seçim
A Haber ekibi Uzak Doğu’da
A Haber ekibi Uzak Doğu’da
Soykırım destekçisi ABD senatörüne Filistin destekçilerinden tarihi ayar!
Soykırım destekçisi ABD senatörüne Filistin destekçilerinden tarihi ayar!
İsrail daha büyük saldırı başlatacak mı?
İsrail daha büyük saldırı başlatacak mı?
Hizbullah’tan İsraillilere tahliye emri!
Hizbullah'tan İsraillilere tahliye emri!
Daha Fazla Video Göster