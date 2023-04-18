18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kuveyt’te bir Ramazan geleneği: Girgiyan! A Haber ekrana taşıdı

Kuveyt’te bir Ramazan geleneği: Girgiyan! A Haber ekrana taşıdı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2023 14:02
Ramazan ayı İslam dünyasında farklı şekillerde karşılanıyor. Kuveyt'te ve Arap coğrafyasında Ramazan'ın ortasında yapılan bir geleneği getirdi A Haber ekranlara. Girgiyan adı verilen bu gelenekte, Ramazan'ın ortasında çocuklar üç gece boyunca şekerler toplayıp şarkılar söylüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuveyt’te bir Ramazan geleneği: Girgiyan!
Kuveyt’te bir Ramazan geleneği: Girgiyan!
Müslümanların Kadir Gecesi coşkusu!
Müslümanların Kadir Gecesi coşkusu!
Musk skandalı itiraf etti: Tüm verilere erişiyor
Musk skandalı itiraf etti: Tüm verilere erişiyor
Sudan’da neler oluyor? A Haber’de anlattı
Sudan'da neler oluyor? A Haber'de anlattı
Dünya şokta! Ölen adam iki yıl sonra döndü
Dünya şokta! Ölen adam iki yıl sonra döndü
Sen nasıl öğretmensin? Vicdansız
Sen nasıl öğretmensin? Vicdansız
1,5 milyon Müslüman Kabe’de ibadet etti!
1,5 milyon Müslüman Kabe’de ibadet etti!
Sudan’da darbeciler kendi aralarında savaşıyor
Sudan’da darbeciler kendi aralarında savaşıyor
Canlı yayında öldürüldü
Canlı yayında öldürüldü
A Haber körfezin incisi Kuveyt’te
A Haber körfezin incisi Kuveyt’te
Tekrar başkan adayı olmayı planlıyor!
Tekrar başkan adayı olmayı planlıyor!
Sudan’da çatışma sesleri...
Sudan'da çatışma sesleri...
Daha Fazla Video Göster