Kuveyt’te bir Ramazan geleneği: Girgiyan! A Haber ekrana taşıdı

Ramazan ayı İslam dünyasında farklı şekillerde karşılanıyor. Kuveyt'te ve Arap coğrafyasında Ramazan'ın ortasında yapılan bir geleneği getirdi A Haber ekranlara. Girgiyan adı verilen bu gelenekte, Ramazan'ın ortasında çocuklar üç gece boyunca şekerler toplayıp şarkılar söylüyor.

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