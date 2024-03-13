13 Mart 2024, Çarşamba
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Kutsal topraklarda Ramazan! On binlerce Müslüman 11 ayın sultanı ramazan ayıdan Mekke’de
Kutsal topraklar dünyanın her yerinden gelen Müslümanlar ile dolup taşarken, kıblemizin Kâbe’nin bulunduğu Mekke’de büyük heyecan yaşanıyor. Umre ziyaretini on bir ayın sultanı olan ramazan ayında yapan Müslümanlar, namaz kılıp tavaf ederek ibadet ediyor. Akşam namazını Kâbe’de kılan Müslümanlardan bazısı iftarını Kâbe’de açmayı tercih ediyor.