Kuş yalnız mı kalıyor? 44 Milyar dolara satın almıştı ama...

Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından platforma getirilen tweet görüntüleme kısıtlamasının ardından kullanıcıların alternatif sosyal medya platformlarına olan ilgisi artıyor. Meta'nın bugün kullanıma sunduğu sosyal medya uygulaması Threads, ilk 7 saat içinde 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Threads'in yanı sıra Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in kurduğu Bluesky başta olmak üzere, birçok birçok uygulama da alternatifler arasında yer alıyor. İşte o uygulamalardan birkaçı...