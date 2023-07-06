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Kuş yalnız mı kalıyor? 44 Milyar dolara satın almıştı ama...

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Giriş: 06.07.2023 16:47
Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından platforma getirilen tweet görüntüleme kısıtlamasının ardından kullanıcıların alternatif sosyal medya platformlarına olan ilgisi artıyor. Meta'nın bugün kullanıma sunduğu sosyal medya uygulaması Threads, ilk 7 saat içinde 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Threads'in yanı sıra Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in kurduğu Bluesky başta olmak üzere, birçok birçok uygulama da alternatifler arasında yer alıyor. İşte o uygulamalardan birkaçı...
Kuş yalnız mı kalıyor?
Kuş yalnız mı kalıyor?
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