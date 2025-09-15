15 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Küresel Sumud Filosu'ndaki 10 tekne daha Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı
Küresel Sumud Filosu’ndaki 10 tekne daha Tunus’tan Gazze’ye doğru çıktı

Küresel Sumud Filosu'ndaki 10 tekne daha Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2025 10:50
İspanya’dan gelen ve Tunus'taki Küresel Sumud Filosu'na katılan 10 tekne daha bugün Gazze'ye doğru yola çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küresel Sumud Filosu’ndaki 10 tekne daha Tunus’tan Gazze’ye doğru çıktı
Belgeselleri aratmayan görüntüler!
Belgeselleri aratmayan görüntüler!
Tunus’tan Gazze’ye doğru çıktı
Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı
Yapay zeka bakan oldu
Yapay zeka “bakan” oldu
Bizon ve antiloplar drone ile görüntülendi
Bizon ve antiloplar drone ile görüntülendi
Rus İHA’ları bu kez Romanya’da tespit edildi
Rus İHA'ları bu kez Romanya'da tespit edildi
Almanya’nın en büyük otomobil fuarı
Almanya’nın en büyük otomobil fuarı
Yüzlerce cesur yürek Gazze yolunda!
Yüzlerce cesur yürek Gazze yolunda!
ABD’li eski istihbaratçı: Katar’a ihanet ettik
ABD’li eski istihbaratçı: Katar’a ihanet ettik
Kızarmış tavuk izdihamı!
Kızarmış tavuk izdihamı!
Madrid’te korkutan patlama
Madrid’te korkutan patlama
NATO savaş uçakları Ukrayna sınırına sevk edildi
NATO savaş uçakları Ukrayna sınırına sevk edildi
Berlin’de on binler Gazze’de soykırımı durdurun dedi
Berlin’de on binler “Gazze’de soykırımı durdurun” dedi
Daha Fazla Video Göster