Küresel sahnede yeni oyun nasıl kuruluyor? "Yeni Soğuk Savaş" başladı mı?

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın imzaladığı yeni güvenlik paktı, büyük bir krize kapı araladı. Üstelik çok boyutlu bu kriz, "Dünya düzeninin değiştiği" yorumlarını da beraberinde getirdi. Peki, 3 ülkenin vardığı bu anlaşmanın asıl amacı ne? Avrupa Birliği pakta neden tepkili? Küresel sahnede "Yeni Soğuk Savaş" devreye mi girdi? Cevaplar, A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un hazırladığı özel dosyamızda.

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