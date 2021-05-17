Kudüs'ün kuzeyindeki Givat Ze'de sinagogda tribün çöktü: 2 ölü 50 yaralı

İsrail işgalinde bulunan Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Givat Ze'ev yerleşim yerinde sinagogda yapılan ayin sırasında tribün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10'u ağır 50 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye 2 helikopter, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

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