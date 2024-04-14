14 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kudüs'te patlama sesleri!

Kudüs'te patlama sesleri!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2024 03:59
Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Enes Canlı, İran'ın İsrail'e yaptığı İHA saldırısının ardından Kudüs'te yaşananları A Haber'de anlattı. Enes Canlı, yaptığı açıklamada, "Şu anda sükunet hakim ancak 15 dakika öncesine kadar Kudüs semalarında çok sayıda ışık huzmesi gördük." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kudüs’te patlama sesleri
Kudüs'te patlama sesleri
İran’da misilleme kutlaması!
İran'da "misilleme" kutlaması!
İsrail kabinesi sığınakta toplandı!
İsrail kabinesi sığınakta toplandı!
İran’dan İsrail’e ’balistik füze’ saldırısı!
İran'dan İsrail'e 'balistik füze' saldırısı!
İsrail-İran savaşı an meselesi mi?
İsrail-İran savaşı an meselesi mi?
İran İsrail gerilimi sahaya iner mi?
İran İsrail gerilimi sahaya iner mi?
Misilleme her an gerçekleşebilir
"Misilleme her an gerçekleşebilir"
Orta Doğu’da sıcak saatler! Hizbullah, İsrail’e füze yağdırdı
Orta Doğu’da sıcak saatler! Hizbullah, İsrail’e füze yağdırdı
Teleferik mahsur kalanlar böyle kurtarıldı!
Teleferik mahsur kalanlar böyle kurtarıldı!
Rusya’dan kıtalararası füze hamlesi!
Rusya'dan kıtalararası füze hamlesi!
Biden’den İran’a “Yapmayın” çağrısı!
Biden’den İran’a “Yapmayın” çağrısı!
İran cephesinden “yeni başlıyoruz” adlı tehdit videosu!
İran cephesinden “yeni başlıyoruz” adlı tehdit videosu!
Daha Fazla Video Göster