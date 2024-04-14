Kudüs'te patlama sesleri!

Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Enes Canlı, İran'ın İsrail'e yaptığı İHA saldırısının ardından Kudüs'te yaşananları A Haber'de anlattı. Enes Canlı, yaptığı açıklamada, "Şu anda sükunet hakim ancak 15 dakika öncesine kadar Kudüs semalarında çok sayıda ışık huzmesi gördük." ifadelerini kullandı.

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