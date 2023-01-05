Kudüs’te çirkin saldırı! Irkçı Yahudiler bu kez Hristiyanları hedef aldı

Aşırıcı Yahudiler bu kez Hristiyan mezarlarını hedef aldı. 2 ırkçı Yahudi, Kudüs'te bulunan bir Protestan mezarlığında, 30'dan fazla mezarı tahrip etti.

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