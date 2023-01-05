05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kudüs’te çirkin saldırı! Irkçı Yahudiler bu kez Hristiyanları hedef aldı

Kudüs’te çirkin saldırı! Irkçı Yahudiler bu kez Hristiyanları hedef aldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2023 08:56
Aşırıcı Yahudiler bu kez Hristiyan mezarlarını hedef aldı. 2 ırkçı Yahudi, Kudüs'te bulunan bir Protestan mezarlığında, 30'dan fazla mezarı tahrip etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kudüs’te çirkin saldırı!
Kudüs’te çirkin saldırı!
Batı Afrika’da Fransa’ya tepki!
Batı Afrika'da Fransa'ya tepki!
ABD en yetkili 3 ismini seçemiyor
ABD en yetkili 3 ismini seçemiyor
Yeniden faaliyete geçti!
Yeniden faaliyete geçti!
Devrim Muhafızları Komutanı’na suikast!
Devrim Muhafızları Komutanı’na suikast!
Mescid-i Aksa’ya çirkin saldırı!
Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırı!
İran İsrail’le savaşa mı hazırlanıyor?
İran İsrail'le savaşa mı hazırlanıyor?
İngiltere’de sağlık krizi
İngiltere'de sağlık krizi
Savaşın geleceğine ilişkin senaryolar neler?
Savaşın geleceğine ilişkin senaryolar neler?
Rusya 2023’te asker sayısını artırıyor!
Rusya 2023'te asker sayısını artırıyor!
Fransa’da çocuk ilaçları bulunmuyor
Fransa’da çocuk ilaçları bulunmuyor
Ağlayarak yemin edip göreve başladı
Ağlayarak yemin edip göreve başladı
Daha Fazla Video Göster