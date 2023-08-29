Küba'da kırmızı alarm verildi: 140 kilometre hızla ilerliyor!

Küba, Idalia Fırtınası nedeniyle alarma geçti. Sel ve su baskınlarının yaşanması ihtimaline karşı 8 bin kişi tahliye edilirken fırtınanın Meksika Körfezi’nde kuzeye doğru yol alacağı ve 30 Ağustos Çarşamba günü erken saatlerde ABD’nin Florida eyaletinde karaya vurması bekleniyor.