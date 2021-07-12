Küba’da kaos! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Karayip ülkesi Küba'da, kötüleşen ekonomik şartlar ve ilaç kıtlığını protesto eden yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

Göstericilerin "özgürlük" sloganı atarak yürüyüş yaptığı eylemler, zaman zaman şiddet ve yağmalama olaylarına da sahne oldu.

Destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapan devlet başkanı diaz-kanel ise, halkı devrime sahip çıkmaya davet etti.

SOKAKLARDA 'ÖZGÜRLÜK' ÇAĞRISI

Yüzlerce Kübalı sokaklara indi, meydanlardan "özgürlük" sloganları yükseldi.

Ekonomik şartların günden güne kötüleştiği Küba'da, son 20 yılın en büyük protestosu patlak verdi.

Küba'da yaşanan ilaç kıtlığı ve temel malzemelere erişimin giderek zorlaşması, halkı sokağı döktü.

Ülkenin farklı bölgelerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, hükümet karşıtı gösteri yaptı.

Eylemciler, "özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar attı. Barışçıl başlayan protestolarda, zaman zaman şiddet olayları ve yağmalama da yaşandı.

Yerel medyaya konuşan devlet başkanı Diaz-Kanel, destekçilerine seslenerek sokağa çağırdı.

Kanel ayrıca, ABD yönetimini salgın sırasında Küba ekonomisini altüst etmekle suçladı.