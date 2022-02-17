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Krizin odağındaki Donbass’ta tansiyon yükseldi! Ukrayna bombalanan kreşin fotoğrafını paylaştı

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Giriş: 17.02.2022 16:18
Rusya-Ukrayna sınırından ilk kez bombardıman ve silah sesleri yükseldi. Tartışmaların odağındaki Donbass bölgesinde, ateşkes ihlal edildi. Taraflar birbirlerini suçlarken Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı hedef alınan kreşin fotoğraflarını paylaştı. 2 sivilin yaralandığını duyurdu.
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