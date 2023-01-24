Kripto kraliçesi FBI’ın en çok aranan listesine girdi!

Kripto paraların ilk çıktığı sırada OneCoin firmasını kuran ve yüzlerce insanı 4 milyar dolardan fazla dolandıran kripto kraliçesi Ruja Ignatova, FBI tarafından 'en çok aranan ilk 10 kişi' listesine girdi. 2016 yılında bindiği bir uçakla sırra kadem basan Ignatova'nın başına da 100 bin dolar ödül konuldu.