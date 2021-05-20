"Kripto Kraliçesi" 13 milyar dolarla kaçtı! Bulgar kripto dolandırıcısı Ruja Ignatova nerede?

Dünyanın en büyük kripto dolandırıcısı "Kripto Kraliçe" 13 milyar dolarla kayıplara karıştı. Bulgar dolandırıcı kadının Dubai Kraliyet Ailesi veliahtını da dolandırdığı ortaya çıktı. Peki Bulgar kripto dolandırıcısı Ruja Ignatova nereye kaçtı? Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı Sofya'dan aktardı.

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