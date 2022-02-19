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Kremlin’de kritik zirve! Ukrayna sınırında tatbikatlar devam edecek

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Giriş: 19.02.2022 09:24
Güncelleme:19.02.2022 09:24
Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde ise Ukrayna krizi vardı. Batı’ya karşı bir kez daha dayanışma mesajı veren iki lider, Ukrayna ve NATO'ya "Savaş istemiyoruz ama isteyene de gereken yanıtı veririz." uyarısında bulundu.
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