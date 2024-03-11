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Kraliyette fotoğraf krizi! Prenses sahte fotoğraf mı paylaştı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 16:31
İngiltere'de gündem bir süredir sağlığı hakkında spekülasyon yapılan Galler Prensesi Kate Middleton'ın, 2 ay sonra paylaştığı fotoğraf. Uluslararası haber ajansları fotoğrafın üzerinde oynandığını duyurarak Galler prensesine ait fotoğrafı geri çekti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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