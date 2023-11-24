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Kraliyet’in gizli serveti ortaya çıktı! Ölülerin serveti Kraliyet’e aktarılıyor

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Giriş: 24.11.2023 16:37
İngiltere “Kraliyet Ailesi” ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki binlerce insanın varlıklarının Kral Charles'ın mülkiyet imparatorluğunu geliştirmek için kullanıldığı belirtildi.
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