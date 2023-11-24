Kraliyet’in gizli serveti ortaya çıktı! Ölülerin serveti Kraliyet’e aktarılıyor

İngiltere “Kraliyet Ailesi” ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki binlerce insanın varlıklarının Kral Charles'ın mülkiyet imparatorluğunu geliştirmek için kullanıldığı belirtildi.

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