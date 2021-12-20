20 Aralık 2021, Pazartesi
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Kraliyet gelinleri arasında gerilim! Meghan Markle krizi çıktı
İngiliz kraliyet ailesine ilişkin yeni bir iddia gündeme taşındı. O iddiaya göre, Prens William'ın eşi Kate Middleton, yeni bebeklerinin doğumunun ardından Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'a hediye ve notlar göndermek istedi. Ancak bu talebine olumlu yanıt alamadı.