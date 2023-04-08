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Kraliyet ailesinin vergisiz Krallığı! 1 milyar sterlinlik kazanca halk tepkili

A Haber
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Giriş: 08.04.2023 13:54
İngiltere'de Kraliyet ailesinin emlak vergisi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etmesi, halkın tepkisine yol açtı. Milletvekilleri ise bu paranın hazineye aktarılmasını istiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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