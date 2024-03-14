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Kraliyet ailesinde Middleton tartışması! The Mirror: Kate 3 hafta içinde dönecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 14:47
İngiltere Kraliyet ailesi tartışmaların odağında. Galler Prensesi Kate Middleton’ın sağlık durumu ve nerede olduğu soruları hala yanıtsız. İngiliz medyasına konuşan saraya yakın isimler ise prensesin 2-3 hafta içerisinde tekrar görevlerine döneceğini iddia etti. Saray ise net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.
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Kraliyet ailesinde Middleton tartışması!
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