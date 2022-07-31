31 Temmuz 2022, Pazar
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Kralın gizli hazinesi yerin dibinden çıktı! 4 bin 500 yıllık büyük keşif
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde, kayıp güneş tapınaklarından birine ait olduğu düşünülen bir yapının kalıntılarına ulaşıldı. İlk çalışmalar, bu kalıntıların Mısır'ın beşinci Hanedan (yaklaşık milattan önce 2487-2449) dönemine ait kayıp 4 güneş tapınağından biri olabileceğini ortaya koydu.