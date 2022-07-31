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Kralın gizli hazinesi yerin dibinden çıktı! 4 bin 500 yıllık büyük keşif

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2022 13:14
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde, kayıp güneş tapınaklarından birine ait olduğu düşünülen bir yapının kalıntılarına ulaşıldı. İlk çalışmalar, bu kalıntıların Mısır'ın beşinci Hanedan (yaklaşık milattan önce 2487-2449) dönemine ait kayıp 4 güneş tapınağından biri olabileceğini ortaya koydu.
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