18 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kraliçe Elizabeth'in öleceği günü söyledi

Kraliçe Elizabeth'in öleceği günü söyledi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2022 09:34
TikTok'ta zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in öleceği tarihi açıkladığını iddia etti. Ona göre Kraliçe, 4 Ekim 2022 tarihinde hayata gözlerini yumacak.
Kraliçe Elizabeth’in öleceği günü söyledi
Kraliçe Elizabeth'in öleceği günü söyledi
Türkiye’den Afganistan’a başsağlığı mesajı
Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı mesajı
Dua ederken öyle bir şey oldu ki...
Dua ederken öyle bir şey oldu ki...
Yürüyen merdivene ters binince…
Yürüyen merdivene ters binince…
Papa Francis’i korumakla görevli muhafız bayıldı
Papa Francis'i korumakla görevli muhafız bayıldı
Avrupa’da mülteci gerçeği
Avrupa'da mülteci gerçeği
Yanlışlıkla kasabayı satın aldı!
Yanlışlıkla kasabayı satın aldı!
Bulgaristan’daki orman yangını Edirne’ye dayandı!
Bulgaristan’daki orman yangını Edirne’ye dayandı!
Kırım’daki patlamalar ne anlama geliyor?
Kırım'daki patlamalar ne anlama geliyor?
Avrupa orman yangınlarını engelleyemiyor
Avrupa orman yangınlarını engelleyemiyor
Kırım’da ikinci patlama
Kırım'da ikinci patlama
İngiltere’de öğün atlama artıyor
İngiltere'de "öğün atlama" artıyor
Daha Fazla Video Göster