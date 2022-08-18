18 Ağustos 2022, Perşembe
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Kraliçe Elizabeth'in öleceği günü söyledi
TikTok'ta zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in öleceği tarihi açıkladığını iddia etti. Ona göre Kraliçe, 4 Ekim 2022 tarihinde hayata gözlerini yumacak.