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Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

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Giriş: 09.04.2021 14:21
Güncelleme:09.04.2021 14:26
Son dakika haberi... Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti. Öte yandan Prens Philip, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Detayları A Haber Muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 99 yaşındaki Prens Philip'in hayatını kaybettiği açıklandı.

2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Edinburgh Dükü olan Prens Philip Mountbatten, doğumunun ardından Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı almıştır. Armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunmaktadır.

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Hanedanı'na mensup olan Prens Philip, 10 Haziran 1921'de Yunanistan'ın Korfu Adası'nda doğmuştu.

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