21 Şubat 2022, Pazartesi
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Kralice Elizabeth koronavirüse yakalandı! 95 yaşındaki kraliçenin sağlık durumu nasıl?
Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 95 yaşındaki Kraliçe'nin doktor gözetiminde olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtiliyor. Londra'dan detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.