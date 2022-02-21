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Kralice Elizabeth koronavirüse yakalandı! 95 yaşındaki kraliçenin sağlık durumu nasıl?

A Haber
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Giriş: 21.02.2022 10:58
Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 95 yaşındaki Kraliçe'nin doktor gözetiminde olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtiliyor. Londra'dan detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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