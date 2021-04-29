29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kraliçe Elizabeth emekliye mi ayrılıyor? İngiltere'de değişim sinyalleri

Kraliçe Elizabeth emekliye mi ayrılıyor? İngiltere'de değişim sinyalleri

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2021 11:53
Güncelleme:29.04.2021 12:29
İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yakın kaynaklara göre, kısa süre önce eşini kaybeden Kraliçe Elizabeth görevlerinden çekilmeye hazırlanıyor. Tüm kritik sorumlulukları ise Prens Charles'ın üslenmesi bekleniyor.

Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth görevlerini bırakıp emekliye mi ayrılıyor?

Geçtiğimiz günlerde eşi Edinburgh Dük'ü Prens Philip'i kaybeden 95 yaşındaki Kraliçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

İngiliz basını bu kez,Presn Philip'in ölümünün Kraliyet Ailesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu yazdı.

Kraliyete yakın kaynaklara dayandırılan haberde II. Elizabeth'in kraliyet görevlerinden el çekeceğine işaret edildi.

Kraliçenin görevlerini ise oğlu Prens Charles'in üstleneceği aktarıldı.

Veliaht Prens Charles, 99 yaşındaki babası Prens Philip'in ölümünün ardından 11 Mayıs'ta Parlamento'nun resmi açılışında da annesine eşlik edecek isim oldu.

İngiliz basınına göre Prens Charles'ın oğlu 38 yaşındaki Prens William da bundan böyle tıpkı babası gibi kraliyet işlerinde daha fazla yükü omuzlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kraliçe Elizabeth emekliye mi ayrılıyor?
Kraliçe Elizabeth emekliye mi ayrılıyor?
Kim Jong Un'un gazabı korkunç oldu! İdam ettirdi
Kim Jong Un'un gazabı korkunç oldu! İdam ettirdi
Bir ülke tükenmenin eşiğinde.
Bir ülke tükenmenin eşiğinde.
Kabe'den şaşırtan görüntü
Kabe'den şaşırtan görüntü
Polisler şaşkına döndü! İçinden...
Polisler şaşkına döndü! İçinden...
Yunanistan'da 'Aksungur' korkusu
Yunanistan'da 'Aksungur' korkusu
Ceviz büyüklüğünde yağdı
Ceviz büyüklüğünde yağdı
Yunanistan'da Türkiye korkusu! 12 aya çıkıyor
Yunanistan'da Türkiye korkusu! 12 aya çıkıyor
ABD polisinin öldürdüğü siyahi Andrew Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
ABD polisinin öldürdüğü siyahi Andrew Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
ABD polisinden demans hastası kadına şiddet!
ABD polisinden demans hastası kadına şiddet!
Bomba gibi patladı
Bomba gibi patladı
Çin'de bizon çocuğa saldırdı!
Çin'de bizon çocuğa saldırdı!
Daha Fazla Video Göster