Kraliçe Elizabeth emekliye mi ayrılıyor? İngiltere'de değişim sinyalleri

İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yakın kaynaklara göre, kısa süre önce eşini kaybeden Kraliçe Elizabeth görevlerinden çekilmeye hazırlanıyor. Tüm kritik sorumlulukları ise Prens Charles'ın üslenmesi bekleniyor.

Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth görevlerini bırakıp emekliye mi ayrılıyor?

Geçtiğimiz günlerde eşi Edinburgh Dük'ü Prens Philip'i kaybeden 95 yaşındaki Kraliçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

İngiliz basını bu kez,Presn Philip'in ölümünün Kraliyet Ailesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu yazdı.

Kraliyete yakın kaynaklara dayandırılan haberde II. Elizabeth'in kraliyet görevlerinden el çekeceğine işaret edildi.

Kraliçenin görevlerini ise oğlu Prens Charles'in üstleneceği aktarıldı.

Veliaht Prens Charles, 99 yaşındaki babası Prens Philip'in ölümünün ardından 11 Mayıs'ta Parlamento'nun resmi açılışında da annesine eşlik edecek isim oldu.

İngiliz basınına göre Prens Charles'ın oğlu 38 yaşındaki Prens William da bundan böyle tıpkı babası gibi kraliyet işlerinde daha fazla yükü omuzlayacak.